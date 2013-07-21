У берегов Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

У побережья Новой Зеландии 21 июля произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Об этом сообщили в Геологической службе США.

Толчок был зафиксирован в 17:09 по местному времени (08:09 по Киеву) в 76 километрах к югу от города Бруклин.

По оценкам сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 километров.

По состоянию на 9:00 по Киеву информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Отметим, что это второй толчок в этом районе за последние сутки. Ранее, в 07:17 по местному времени (22:17 20 июля по Киеву) землетрясение магнитудой 5,8 произошло в проливе Кука между Северным и Южным островами Новой Зеландии.