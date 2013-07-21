Король Бельгии покинул трон ради сына

Бельгийский король Альберт Второй подписал акт о своем отречении от престола в пользу сына принца Филиппа, который через полтора часа после официального отречения отца принес перед членами парламента клятву на верность.

Об этом сообщает РИА Новости.

Король бельгийцев Альберт Второй после почти 20 лет правления подписал в воскресенье, в День национального праздника Бельгии, акт об отречении от престола в пользу своего сына принца Филиппа, который становится седьмым по счету королем бельгийцев.

Церемония, которую транслировало бельгийское телевидение, прошла в королевском дворце Брюсселя в присутствии членов монаршей семьи и федерального правительства Бельгии.

Уже буквально через полтора часа новый король бельгийцев Филипп как глава государства принес перед членами обеих палат федерального парламента клятву на верность конституции и народу.

Альберт Второй начал править в Бельгии в 1993 году после смерти Бодуэна Первого, у которого не осталось наследников. По Конституции Бельгии, как монарх он в основном выполняет представительские функции, а реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра

Как показал опрос, которым были охвачены более 2 тысяч 700 респондентов Бельгии, 34% из жителей страны полагают, что монарх должен оставаться на троне столько времени, сколько позволяет его здоровье.

Напомним, ранее европейские монархи неоднократно отрекались от престола.

В апреле 2013 года королева Нидерландов Беатрикс отреклась от престола на церемонии в Амстердаме.

Новым и первым с 1890 года королем стал ее старший сын кронпринц Оранский-Нассау Виллем-Александр

Чуть позже в британских СМИ появилась информация о том, что королева Великобритании Елизавета Вторая готовится к постепенной передаче полномочий Чарльзу.