В России вертолет насмерть задавил трех человек

В Мурманской области России при крушении вертолета погибли три человека, стоявшие возле места его взлета.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили очевидцы, вертолет "Еврокоптер 120" разбился, завалившись на бок при взлете из-за сильного бокового ветра.

В результате катастрофы погибли три человека, находившиеся на земле рядом с вертолетом.

Катастрофа произошла в туристическом лагере на реке Рында — примерно в 150 километрах восточнее Мурманска, в Ловозерском районе Мурманской области.

Погибшие — двое граждан Великобритании и один россиянин — приехали на рыбалку (стоимость рыболовного тура на Рынду составляет от 3 до 4 тысяч долларов).

Пилот вертолета остался жив.

Напомним, как сообщал "Главред", в центре грузинского города Телави упал вертолет, который зацепился за крыши домов.