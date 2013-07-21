В Новой Зеландии землетрясение повредило здание парламента

После землетрясения, которое потрясло Новую Зеландию, в столице страны – городе Веллингтон оказалось повреждено здание парламента.

Об этом сообщает ВВС.

Также в столичном регионе на некоторое время было прекращено движение поездов.

Подземный толчок магнитудой 6,5 продолжался около минуты. Его эпицентр располагался в 57 км к югу от побережья на глубине около 10 км.

Власти заявили, что опасности цунами нет, несмотря на причиненные повреждения зданиям и линиям электроснабжения.

Землетрясение произошло в 17.09 по местному времени, и толчок ощущался далеко на севере, вплоть до района Окленда.

В Веллингтоне во многих зданиях в центре разбиты окна, в магазинах товары падали с полок, лопнули несколько водопроводных магистральных труб, однако о жертвах не сообщается.

Житель Веллингтона Джеймс Баруэлл также сообщил, что подземный толчок привел к отключению электроэнергии в пригородах столицы и временному закрытию аэропорта.

"Некоторые повреждения были, повсюду лежит битое стеклою. В первый момент люди запаниковали, звучали крики, все думали, что повторяется Крайстчерч", - отметил он.

Напомним, в феврале 2011 года в результате землетрясение магнитудой в 6,3 близ города Крайстчерч погибли 185 человек.

За последние несколько дней на юге северной части Новой Зеландии произошло несколько подземных толчков.