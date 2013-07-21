В Бельгии короновали нового монарха: опубликованы фото

В Бельгии состоялась коронация принца Филиппа, который принял присягу в федеральном парламенте страны в присутствии членов обеих палат.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Я клянусь соблюдать конституцию и законы бельгийского народа, обеспечивать национальную безопасность и территориальную целостность Бельгии", - заявил новый монарх.

Его присяга прозвучала на трех языках страны – нидерландском, французском и немецком, которые представлены в федеральном королевстве.

Присяге предшествовала речь председателя Палаты представителей Андре Флао, которую Филипп выслушал, сидя на королевском троне, хранящемся в федеральном парламенте. Флао пожелал новому королю "долгого и счастливого" правления.

Присяга проходила в присутствии Альберта II и королевы Паолы, детей Филиппа и королевы Матильды, брата и сестры Филиппа, а также вдовствующей королевы Фабиолы (супруги короля бельгийцев Бодуэна I).

Отметим, что незадолго до этого в королевском дворце Брюсселя состоялась церемония отречения от престола короля бельгийцев Альберта II, правившего 20 лет.

Уходивший король пожелал наследному принцу заботиться о единстве бельгийского государства.