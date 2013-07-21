В Исландии снова произошла авария российского SSJ-100

Российский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел аварию в международном аэропорту Кефлавик в Исландии.

Погибших в результате инцидента нет, передает РИА Новости.

"Я могу сообщить вам, что с самолетом произошло авиапроисшествие при посадке сегодня утром. Погибших нет", - сказал представитель авикомпании.

Другие подробностей пока не известны.

По данным исландских СМИ, самолет приземлялся без выдвинутых шасси. В результате жесткой посадки оказался поврежден один из двигателей.

На борту самолета, который потерпел аварию в Исландии, находился только экипаж в составе пяти человек, все они получили незначительные ушибы.

Напомним, в ходе демонстрационного полета в Индонезии пилот самолета Sukhoi Superjet 100 потерял ориентацию и врезался в гору.

Как сообщал "Главред", в Sukhoi SuperJet-100 погибли 45 человек, в том числе восемь россиян.