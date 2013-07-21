В Японии состоялись парламентские выборы

На парламентских выборах в Японии, по данным экзит-поллов, уверенно побеждает правящая коалиция.

Об этом сообщает РИА Новости.

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" одерживает уверенную победу на выборах в верхнюю палату парламента Японии.

Правящей коалиции Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" удалось получить 71 место в верхней палате, что в дополнение к 59 депутатам, которые не переизбираются в этом году, обеспечивает ей 130 мест, это на девять голосов больше, чем необходимо для получения большинства.

На выборах была отмечена низкая активность избирателей: за два часа до закрытия участков проголосовало всего 32,64% граждан, имеющих право голоса, что на 6,96 процентных пункта ниже явки предыдущих выборов в верхнюю палату.

Половина состава верхней палаты японского парламента - 121 депутат – должны быть переизбраны на шесть лет.

Каждые три года палата советников, общее число депутатов которой составляет 242 человека, обновляется наполовину. За 121 депутатское кресло боролись кандидаты от девяти партий.