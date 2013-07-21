Глава РПЦ назвал однополые браки "симптомом конца света"

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал легализацию однополых браков в различных странах мира "очень опасным апокалиптическим симптомом".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В последнее время мы сталкиваемся с огромными искушениями, когда в ряде стран выбор в пользу греха утверждается и оправдывается законом, а те, кто, поступая по совести, борется с такими навязанными меньшинством законами, подвергаются репрессиям", — сказал московский патриарх.

Глава РПЦ также добавил, что необходимо делать все, чтобы не допустить утверждение греха "на пространствах Святой Руси". Иначе, по мнению патриарха, "народ вступает на путь самоуничтожения".

По словам Кирилла, колоссальные силы направляются на то, "чтобы убедить всех нас в том, что единственной ценностью является свобода выбора, и никто не имеет права посягать на эту ценность, даже когда человек выбирает зло, даже когда человек выбирает социально опасное поведение".

Однако, как отметил глава РПЦ, ни один даже самый совершенный закон не может искоренить коррупцию, ложь, зло и конфронтацию.

"Их может искоренить только человек, сделавший свободный выбор в пользу добра", — подытожил патриарх.

Как известно, в 2013 году в США, Великобритании, Германии, Франции и ряде других стран однополые пары были признаны законными и уравнены в правах с гетеросексуалами.

В частности, им разрешили официально фиксировать брак и усыновлять детей.