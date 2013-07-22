Беспорядки в Египте: пострадали более 50 человек

В Египте в Суэце, расположенном в 120 километрах от столицы, вспыхнули новые беспорядки. Более 50 человек пострадали в ночь на 22 июля в столкновениях между сторонниками и противниками бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.

Погромы начались после того, как последователи Мурси напали на группу молодежных активистов в одном из центральных кварталов города. На помощь активистам пришли местные жители. С обеих сторон в ход пошли бутылки с зажигательной смесью, камни и огнестрельное оружие. Около 30 египтян доставлены в больницы с ранениями, пишет ИТАР-ТАСС.

Армия и полиция окружили место столкновений, однако не вмешивалась в происходящее. У командования Вооруженных сил есть информация, что приверженцы экс-лидера намерены спровоцировать военнослужащих на грубость, а затем обвинить их в насилии. Так, неизвестные бросили в толпу конфликтующих гранаты со слезоточивым газом, в то время как силовики держались на почтительном расстоянии от происходящего.

Как сообщается, крайне неспокойной остается обстановка и на севере Синайского полуострова. 21 июля экстремисты совершили 12 нападений на блокпосты армии, военные лагеря и полицейские участки в городах Эль-Ариш и Рафах, расположенных неподалеку от границы с Сектором Газа. Жертвами атак стали двое солдат и двое полицейских. По неподтвержденным данным, они были убиты снайпером.

По информации новостного портала "Аль-Ватан", после полуночи в морги Эль-Ариша поступили тела трех местных жителей, которые погибли во время столкновений между силовиками и боевиками.

Напомним, свергнутый президент с 4 июля находится под арестом в казармах Республиканской гвардии. Возле здания со дня его предполагаемого ареста проходят акции протеста сторонников Мурси.



16 июля, новый кабмин Египта принес присягу перед временно исполняющим обязанности президента страны Адли Мансуром. В новый кабинет вошли 35 министров, в том числе три вице-премьера.

Видео: Вести.ру.