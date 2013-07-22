В Норвегии День скорби: вторая годовщина терактов Брейвика

В Норвегии 22 июля вспоминают жертв теракта в Осло и на острове Утойя. Ровно два года назад мир потрясла новость о нападении на бизнес-центр и международный детский лагерь.

Тогда, от рук террориста Андерса Брейвика погибли 77 человек. Большинство из них — дети, пишет Вести.ру.

В день скорби по всей стране пройдут траурные мероприятия. В столице Норвегии десятки тысяч людей пройдут траурным маршем по центральным улицам города с зажженными свечами в руках, пишет издание.

Как известно, Брейвика приговорили к 21 году заключения. Но этот срок, скорее всего, будет продлен. Впрочем, в тюремной камере стрелок пробудет не долго. Его планируют перевести в особую психиатрическую лечебницу — ее строят специально для содержания террориста.

фото; видео: Вести.ру.