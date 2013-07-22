Кейт Миддлтон госпитализирована: у нее начались роды

Беременная герцогиня Кембриджская Кэтрин доставлена в больницу, где должна родить первенца, будущего наследника британского престола.

Как сообщает BBC News со ссылкой на Кенсингтонский дворец, у Кейт начались схватки.

Ее привезли в частную клинику Святой Марии на западе Лондона не на скорой помощи, а на частном автомобиле. Возле клиники собрались десятки журналистов. В этой клинике также родился ее супруг принц Уильям.

Роды будет принимать Маркус Сетчел, бывший гинеколог королевы Елизаветы.



Пол наследника остается неизвестным, в соответствии с королевскими традициями Кейт и принц Уильям не сообщали, кто у них родится. Однако в вопросе престолонаследия это значения не имеет: первый ребенок герцога и герцогини Кембриджских в любом случае займет третье место в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза и своего отца принца Уильяма, пишет РИА Новости.

Новорожденный будет носить титул принц или принцесса Кембриджская, а называть младенца будут Его или Ее Королевское Высочество.

Глава МВД Великобритании Тереза Мэй вопреки древней традиции не будет присутствовать при рождении ребенка принца Уильяма и его супруги Кейт.

По информации специального комитета британского парламента по внутренним делам, в Великобритании с древнейших времен существовала традиция, по которой министр внутренних дел присутствовал при рождении наследников престола, чтобы предотвратить подмену младенцев и засвидетельствовать право новорожденного на наследование британской короны. Однако, по словам Мэй, эта традиция уже давно не соблюдается.