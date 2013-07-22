В России рассказали, почему "белгородский стрелок" убил шесть человек

Следователи составили портрет "белгородского стрелка" Сергея Помазуна, который в апреле убил шесть человек, и объяснили причины преступления.

Информацию озвучил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, пишет РИА Новости.

"По итогам анализа мы пришли к выводу, что наиболее точно Помазуна характеризуют три качества: жестокость, амбициозность и нежелание что-либо делать для реализации этих амбиций. Несомненно, нахождение обвиняемого в местах лишения свободы также наложило сильный отпечаток на формирование его характера", — рассказал Маркин.

По его словам, когда Помазун оказался на свободе, он озлобился из-за мелких неудач. "Идея отомстить всему миру за мнимые обиды возникла у этого молодого человека давно. Конечно, невозможно было знать о его намерениях, но справедливо вызывают вопросы действия сотрудников полиции, в обязанности которых входит контроль за общественным порядком, причем в центре города — самом безопасном месте Белгорода, где расположен лицей", — также сказал представитель СК РФ, добавив, что в региональное управление внутренних дел направлено представление.



"Само расследование — это первый случай в российской следственной практике, когда уголовное дело, в котором шесть убитых и девять потерпевших, было направлено в суд в течение двух месяцев", — уточнил Маркин.

Напомним, 31-летний Сергей Помазун открыл огонь в оружейном магазине в центре Белгорода, убив трех человек, а после выхода на улицу расстрелял еще трех, в том числе двух школьниц.

Через два дня он был задержан, при задержании - ранил полицейского.

Сразу после задержания, отвечая на вопрос, зачем он совершил убийство, "стрелок" сказал: "Я в детей не стрелял. Я в ад стрелял".

Видео задержания "белгородского стрелка" смотрите здесь.