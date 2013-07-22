Мощное землетрясение в Китае: жертвами стали почти 50 человек

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в китайской провинции Ганьсу, в центральной части страны. Об этом сообщила Геологическая служба США.

В результате землетрясения погибло 47 человек, 296 человек получили тяжелые травмы.

Об этом сообщили в Штабе по борьбе с землетрясением провинции Ганьсу, пишет Синьхуа

Как выяснилось, от подземного толчка серьезно пострадали поселки Пума, Мэйчуань, Чжунчжай и другие волости уезда Миньсянь и восемь волостей и поселков уезда Чжансянь. В пострадавших районах прервались связь и электроснабжение, время от времени возникают оползни и селевые потоки.

В уезде Миньсянь, наиболее близко расположенном к эпицентру землетрясения, погибли 19 жителей, еще двое - в уездах Чжансянь и Лисянь. В уезде Чжансянь прервано сообщение с 13 поселками.

В пострадавшие районы направлены 500 сотрудников вооруженной полиции провинции Ганьсу, в том числе 120 сотрудников специальных поисково-спасательных отрядов.

Кроме того, на помощь пострадавшим отправились из города Ланьчжоу -- административного центра провинции поисково-спасательный отряд в составе 120 человек и медицинское подразделение, Динсиский военный подокруг НОАК тоже направил более 300 офицеров и солдат, из соседних городов и округов отправлены 6 противопожарных подразделений общей численностью 330 человек.

Напомним, в апреле, жертвами мощного землетрясения в китайском городе Яань стали 203 человека, еще 11 492 человека получили травмы.