Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в больнице Святой Марии родила мальчика.

Утром 22 июля она была госпитализирована в клинику Святой Марии, где когда-то на свет появился принц Уильям. Вечером того же дня она родила принцу Уильяму первенца.

Вечером 23 июля Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли из больницы и показали своего сына. Первые фото королевского наследника смотрите здесь.

При выходе из больницы ребенка несла Кейт Миддлтон. Потом она передала сына Уильяму.

"Он довольно тяжелый", — сказал Уильям. "Это очень волнующее событие", — отметила Кейт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон несколько минут постояли на крыльце больницы, потом вернулись внутрь. Через несколько минут Уильям вынес сына в автокресле, поставил на заднее сидение внедорожника Range Rover, Кейт Миддлтон села рядом с ребенком и они уехали. За рулем автомобиля был принц Уильям.

Видео первого "выхода в свет" сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Надо отметить, что Кейт Миддлтон была похожа на леди Диану, когда вышла из клиники - у нее тоже было платье в горошек.

Счастливый принц Уильям радуется, что его сын похож на свою маму - Кейт Миддлтон. А еще принц Уильям пошутил, что у его сына намного больше волос, чем у него самого.

Проведать принца Кембриджского незадолго до выписки приехали родители герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, а также родители принца Уильяма, принц Чарльз и его жена Камилла.

Вечером 23 июля стало известно имя новорожденного: его назвали Джордж Александр Луи.

Полное имя ребенка — принц Джордж Александр Луи Кембриджский. Ребенок супруги британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин будет носить титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.

Дядя наследника престола и младший брат счастливого отца - принц Гарри - пообещал, что не даст своему племяннику скучасть и пообещал тому "веселую жизнь". А сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон призналась, что "в восторге от ребенка сестры".

Также отметим, что ранее букмекеры принимали рекордные ставки на дату родов, имя младенца, его пол и даже вес.

Сразу после рождения принца Кембриджского в прессе появились первые заявления отца и деда новорожденного. Принц Уильям сказал, что "мы никогда не были более счастливы, чем сейчас", а его отец, принц Чарльз отметил, что "горд стать дедом".

В честь рождения ребенка герцог подарил супруге скромный, но очень милый подарок - плюшевого мишку из магазина Harrod's.

О рождении ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма известили специальной прокламацией, которую разместили перед фасадом Букингемского дворца на всеобщее обозрение.

После известия о рождении наследника престола тысячи британцев вышли на улицы городов страны, чтобы отпраздновать это событие.

Известно уже, весной королевская пара уедет с ребенком в специальное "детское" путешествие. Наследника престола увидят жители Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что в больницу Кейт Миддлтон привезли не на скорой помощи, а на частном автомобиле. Роды принимал Маркус Сетчел, бывший гинеколог королевы Елизаветы II. Глава МВД Великобритании Тереза Мэй вопреки древней традиции, не присутствовала при рождении ребенка.

Новорожденный занял третье место в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и своего отца, принца Уильяма.

О появлении на свет сына Кейт Миддлтон еще неделю назад писали британские СМИ. Но эту информацию опровергла мачеха Уильяма, Камилла.

В уходе за ребенком Кейт Миддлтон поможет ее мама. Как сообщалось раньше, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушит королевскую традицию: своего будущего ребенка она будет воспитывать дома без нянек.

Вместе с принцем Уильямом, который ушел на две недели родительский отпуск, Кейт с ребенком переедет в загородный дом своих родителей. У родителей Кейт пробудет шесть недель.

Как британцы встретили рождение первенца Уильяма и Кейт: смотрите видео

Сама же Кейт Миддлтон на время прекратила свою общественную деятельность - герцогиня Кембриджская ушла в декрет минимум на год.

На пополнении в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон Великобритания уже заработала около 800 миллионов долларов.

Ранее представители дворца предупредили журналистов, чтобы те не рассчитывали на то, что часто будут видеть новорожденного.

По их словам, Кейт и Уильям очень трепетно относятся к своей частной жизни и, наверняка, будут всячески оберегать младенца от посторонних глаз.