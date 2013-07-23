Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности

23 июля 2013, 22:49

Кейт Миддлтон в больнице Святой Марии родила мальчика - наследника британского престола.

  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA/UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA / UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA / UPG
  • Кейт Миддлтон EPA / UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA / UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA / UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA / UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA/UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA / UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности фото: EPA/UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA/UPG
  • Кейт Миддлтон родила мальчика: главные подробности EPA/UPG

 Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в больнице Святой Марии родила мальчика.

Утром 22 июля она была госпитализирована в клинику Святой Марии, где когда-то на свет появился принц Уильям. Вечером того же дня она родила принцу Уильяму первенца.

Вечером 23 июля Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли из больницы и показали своего сына. Первые фото королевского наследника смотрите здесь.

При выходе из больницы ребенка несла Кейт Миддлтон. Потом она передала сына Уильяму.

"Он довольно тяжелый", — сказал Уильям. "Это очень волнующее событие", — отметила Кейт.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон несколько минут постояли на крыльце больницы, потом вернулись внутрь. Через несколько минут Уильям вынес сына в автокресле, поставил на заднее сидение внедорожника Range Rover, Кейт Миддлтон села рядом с ребенком и они уехали. За рулем автомобиля был принц Уильям.

Видео первого "выхода в свет" сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Надо отметить, что Кейт Миддлтон была похожа на леди Диану, когда вышла из клиники - у нее тоже было платье в горошек.

Счастливый принц Уильям радуется, что его сын похож на свою маму - Кейт Миддлтон. А еще принц Уильям пошутил, что у его сына намного больше волос, чем у него самого.

Проведать принца Кембриджского незадолго до выписки приехали родители герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, а также родители принца Уильяма, принц Чарльз и его жена Камилла.

Вечером 23 июля стало известно имя новорожденного: его назвали Джордж Александр Луи.

Полное имя ребенка — принц Джордж Александр Луи Кембриджский. Ребенок супруги британского принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин будет носить титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.

Дядя наследника престола и младший брат счастливого отца - принц Гарри - пообещал, что не даст своему племяннику скучасть и пообещал тому "веселую жизнь". А сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон призналась, что "в восторге от ребенка сестры".

Также отметим, что ранее букмекеры принимали рекордные ставки на дату родов, имя младенца, его пол и даже вес.

Сразу после рождения принца Кембриджского в прессе появились первые заявления отца и деда новорожденного. Принц Уильям сказал, что "мы никогда не были более счастливы, чем сейчас", а его отец, принц Чарльз отметил, что "горд стать дедом".

В честь рождения ребенка герцог подарил супруге скромный, но очень милый подарок - плюшевого мишку из магазина Harrod's.

О рождении ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма известили специальной прокламацией, которую разместили перед фасадом Букингемского дворца на всеобщее обозрение.

После известия о рождении наследника престола тысячи британцев вышли на улицы городов страны, чтобы отпраздновать это событие.

Известно уже, весной королевская пара уедет с ребенком в специальное "детское" путешествие. Наследника престола  увидят жители Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что в больницу Кейт Миддлтон привезли не на скорой помощи, а на частном автомобиле. Роды принимал Маркус Сетчел, бывший гинеколог королевы Елизаветы II. Глава МВД Великобритании Тереза Мэй вопреки древней традиции, не присутствовала при рождении ребенка.

Новорожденный занял третье место в очереди на британский престол, после своего деда принца Чарльза и своего отца, принца Уильяма.

О появлении на свет сына Кейт Миддлтон еще неделю назад писали британские СМИ. Но эту информацию опровергла мачеха Уильяма, Камилла.

В уходе за ребенком Кейт Миддлтон поможет ее мама. Как сообщалось раньше, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон нарушит королевскую традицию: своего будущего ребенка она будет воспитывать дома без нянек.

Вместе с принцем Уильямом, который ушел на две недели родительский отпуск, Кейт с ребенком переедет в загородный дом своих родителей. У родителей Кейт пробудет шесть недель.

Как британцы встретили рождение первенца Уильяма и Кейт: смотрите видео

Сама же Кейт Миддлтон на время прекратила свою общественную деятельность - герцогиня Кембриджская ушла в декрет минимум на год.

На пополнении в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон Великобритания уже заработала около 800 миллионов долларов. 

Ранее представители дворца предупредили журналистов, чтобы те не рассчитывали на то, что часто будут видеть новорожденного.

По их словам, Кейт и Уильям очень трепетно относятся к своей частной жизни и, наверняка, будут всячески оберегать младенца от посторонних глаз.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
роды подробности Кейт Миддлтон наследник престол герцогиня Кембриджская клиника Святой Марии
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять