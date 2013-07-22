Россия возбудила уголовное дело по гибели украинских рыбаков в Азовском море

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения пограничного катера с украинской лодкой, в результате которого трое украинцев погибли и один пропал без вести.

Как сообщили в военном СУСК по Южному военному округу, дело возбуждено по статье "Нарушение правил кораблевождения", предусматривающей до семи лет лишения свободы, пишет РИА Новости.

"В настоящее время выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 17 июля, в Азовском море в районе российского поселка Воронцовка столкнулись украинский рыболовецкий баркас и катер береговой охраны погранслужбы России.

По данным следствия, украинское судно было без опознавательных знаков на борту. В ходе преследования маломерного судна произошло столкновение.

На данный момент найдены трое погибших украинцев, еще одного человека удалось спасти, один - числится пропавшим без вести.