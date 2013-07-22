СМИ назвали имя и пол ребенка Кейт Миддлтон

У герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится мальчик, которого назовут Альбертом.

Перед тем, как Кейт Миддлтон привезли в больницу святой Марии, где сейчас герцогиня Кембриджская рожает, над Лондоном прогремела невероятная сухая гроза, передает ТСН.

Как сообщает издание, сухая гроза - обычное явление для этих мест. При чем, гремит довольно сильно, а дождя при этом нет

"По сути, младенца встречали пушечным салютом. И пусть кто-то после этого усомнится, что он таки сегодня родится", - отметила Писня.

Напомним, сегодня, 22 июля, стало известно, что у Кейт Миддлтон начались схватки.

Герцогиню Кембриджскую немедленно привезли в больницу святой Марии, где сегодня на свет должен появиться первенец королевской семьи.