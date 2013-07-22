Опубликовано "запретное" видео с места крушения лайнера Costa Concordia

В Италии продолжается суд над капитаном Франческо Скеттино, которого обвиняют в крушении лайнера Costa Concordia и непреднамеренном убийстве (в кораблекрушении погибли 32 человека - ред).

Как сообщалось, в выходные суд вынес решение пяти виновникам трагедии. На этом фоне внимание общественности привлекли живописные кадры, снятые с беспилотников на месте крушения печально известного судна и выложенные в Сеть.

Снимали Costa Concordia с беспилотников то ли на закате, то ли на рассвете. В тот момент на установках, с помощью которых лайнер, вероятно, собираются поднять из воды, людей не было. В кадр попало не только огромное, некогда шикарное судно и спасательные установки, но и частично вид на остров, который теперь скрыт утонувшим лайнером от глаз пассажиров и экипажей проплывающих мимо кораблей.

Ролик, который на YouTube собирает множество "лайков", можно назвать "запретным". Дело в том, что съемки у острова Джильо, где, накренившись и наполовину скрывшись под водой, лежит Costa Concordia, запрещены. Авторов ролика (его сняла компания Team Black Sheep) даже арестовали за нарушение этого запрета, сообщает gCaptain. В описании к ролику объясняется, что авторы хотят продемонстрировать возможности дронов и показать место трагедии с нового ракурса, а привлекать дополнительное внимание к тем, кто потерял близких в этой трагедии, они не намерены.

Несмотря на арест, удалять ролик Team Black Sheep не собираются, да и признавать запрет на съемку тоже: "Мы не приемлем цензуру, и поэтому будем игнорировать такие правила". От такого решения компания только выиграла: ролик с места крушения Costa Concordia - один из самых популярных на их канале YouTube. Сама компания занимается продажей беспилотников и запчастей к ним, а также принимает заказы на проведение съемок. Сотрудники Team Black Sheep ездят по миру и в качестве промороликов проводят съемки с беспилотников в разных живописных уголках мира, и кадры у острова Джильо стали одним из таких видео.

фото: видео: gCaptain