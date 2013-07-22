О рождении ребенка Кейт Миддлтон известят спецпрокламацией

О рождении ребенка у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и принца Уильяма известят традиционным способом - с помощью специальной прокламации, которая будет выставлена на всеобщее обозрение перед фасадом Букингемского дворца.

Прокламация представляет собой особый документ, который составят и подпишут сразу же после рождения ребенка королевские врачи, пишут Вести.ру.

По традиции, в документе будет указано время появления ребенка на свет, его вес и пол. Именно так более 30-ти лет назад британцам сообщили и о рождении нынешнего герцога Кембриджского - Уильяма.

Как сообщил официальный представитель герцога и герцогини Кембриджских, все процессы, связанные с родами, проходят в рамках нормы. Роды будут принимать бывший и нынешний гинекологи королевы - Маркус Сетчел и Алан Фартинг. У госпиталя дежурят десятки журналистов из разных стран, в том числе и Украины.

Госпиталь Святой Марии патрулируют полицейские. Миддлтон доставили на частном автомобиле в госпиталь сегодня утром. Рядом с ней находится принц Уильям, который взял отпуск по случаю рождения ребенка.

Отмечается также, что до того момента, как появится на свет ребенок, никакой информации из Букингемского дворца, скорее всего, не поступит.