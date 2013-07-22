Кирилл на годовщину Крещения Руси прибудет на специальном поезде

Патриарх Кирилл на празднование крещения Киевской Руси прибудет в Киев на специальном поезде.

Об этом сегодня сообщил глава пресс-службы Русской Православной Церкви диакон Александр Волков, пишет РБК-Украина.

По его словам, патриарх привезет в Украину крест Св. Апостола Андрея.

"Крест был принесен из греческого города Патры с начала в Петербург, где Святейший Патриарх Кирилл открыл встречей креста празднование 1025-летия Крещения Руси. Сейчас крест находится в Москве и вместе с Предстоятелями Поместных Православных Церквей крест апостола Андрея направится в Киев, а затем и в Минск. Для торжеств будет создан специальный, так называемый литерный поезд, на котором из Москвы в Киев, а затем в Минск будут передвигаться представители предстоятели других православных церквей.

Он также добавил, что "в специальном храме-вагоне будет также передвигаться и крест Святого апостола Андрея Первозванного". По словам Волкова, в этом храме-вагоне будут совершаться богослужения во время движения поезда.

"Этот поезд в таком физическом смысле свяжет три столицы - Москву, Киев и Минск", - отметил глава пресс-службы. По его мнению, "это передвижение само по себе будет символизировать единство православия"

По словам Волкова, поезд прибудет в Киев на центральный вокзал 26 июля вечером, предстоятели Поместных Церквей вынесут крест апостола Андрея и принесут его в Киево-Печерскую Лавру, где ему смогут поклониться верующие.

Поезд покинет Киев 28 июля вечером и прибудет в Минск 29 июля.