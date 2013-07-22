В Ираке после штурма тюрьмы Абу-Грейб сбежали 1000 членов "Аль-Каиды"

После нападения на скандально известную тюрьму Абу-Грейб сбежали от 500 до 1000 опасных заключенных – членов "Аль-Каиды".

Об этом сообщил иракский депутат Хакем аз-Замили, передает ИТАР-ТАСС.

По словам депутата, большинство из бежавших – члены местных ячеек "Аль-Каиды", в том числе "эмиры".

Все они бежали во время атаки на Центральную багдадскую тюрьму в Абу-Грейбе, расположенную в 25 км западнее столицы.

Кроме того, по данным телеканала "Ас-Сумария", также сбежали заключенные исправительного учреждения в Таджи, расположенного в 20 км севернее Багдада. Среди них тоже числятся главари международной террористической сети.

Боевики устроили нападение на два тюремных комплекса одновременно. Скоординированные атаки были совершены вечером 21 июля по схожему сценарию: сначала тюрьмы были обстреляны из минометов, а затем вооруженные группы начали атаковать, вступив в перестрелки с охраной.

К месту столкновений были стянуты крупные армейские подразделения и бригады спецназа. Поддержку им оказывали боевые вертолеты.

Бои не прекращались несколько часов. В результате погибли 26 сотрудников силовых структур, еще более 20 пострадали. Силовикам удалось ликвидировать 10 боевиков.

После этой крупной вылазки экстремистов власти ввели в Таджи и Абу-Грейбе комендантский час. Аналогичные меры приняты в районе багдадского международного аэропорта.

Напомним, тюрьма "Абу-Грейб" стала известна после публикации фотографий, сделанных американскими солдатами: на унизительных снимках иракцы униженно позируют возле американских тюремщиков.