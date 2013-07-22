Евросоюз признал "Хезболлах" террористической организацией

Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Брюсселе согласились внести в список террористических организаций военное крыло ливанского шиитского движения "Хезболлах", воюющего в Сирии на стороне властей.

Об этом сообщил дипломатический источник в Брюсселе, пишет РИА Новости.

"Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон предложила включить в список террористических организацией военное крыло "Хезболлах", сохранив при этом "окно" для переговоров с политических крылом группировки", — сказал собеседник агентства.

Ранее источник в ЕС сообщал, что против этого решения выступали Ирландия и Мальта, а для его принятия требуется единогласие членов ЕС. По информации брюссельской интернет-газеты EUobserver, страны-"скептики" опасались, что это решение может дестабилизировать Ливан, где "Хезболлах" является крупной партией в парламенте.

Необходимость радикального шага со стороны ЕС, помимо Лондона, активно поддерживали Германия, Франция и Нидерланды.

В марте глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил, что ЕС может рассмотреть вопрос о включении "Хезболлах" в список террористических организаций по результатам расследования теракта в болгарском Бургасе, которое до сих пор не завершено. При этом для принятия соответствующего решения требуется единогласие членов ЕС.

Болгарские власти ранее объявили, что двое подозреваемых в причастности к подрыву туристического автобуса в аэропорту Бургаса в июле 2012 года (тогда погибли в том числе пятеро израильтян ред.) являются членами "Хезболлах". Заместитель генерального секретаря "Хезболлах" Наим Кассем заявил, что группировка непричастна к теракту в Бургасе, а "необоснованные обвинения" являются частью инициированной Израилем "международной кампании" против "Хезболлах".

СПРАВКА. "Хезболлах" (Хезболла; от арабского "Хезб-и-аллах" — "партия аллаха ") — ливанское шиитское движение. Было основано в конце 1970-х годов священниками-шиитами при содействии иранской партии "Стражей исламской революции". Базы организации расположены в шиитской части Бейрута, долине Бекаа, Южном Ливане. Руководящим органом партии является Высший консультативный совет (ВКС), состоящий из 12 религиозных, политических и военных деятелей. В каждом регионе страны существует свой Консультативный совет.

видео: Вести.ру