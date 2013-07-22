У Путина заявили, что он не освобождал Навального: это глупость

22 июля 2013, 16:37

Пресс-секретарь президента РФ попросил "не примешивать" Путина к делу оппозиционера.

Алексей Навальный

Президент России Владимир Путин не давал команды освобождать оппозиционера Алексея Навального, приговоренного на прошлой неделе к 5 годам лишения свободы, а заявления и сообщения СМИ об этом являются, по меньшей мере, глупостью.

Об этом заявил в эфире радиостанции Business FM пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщает Lenta.ru.

По словам пресс-секретаря Путина, решение об изменении меры пресечения Навальному, приговоренному судом в Кирове к пяти годам лишения свободы, было принято в законном порядке, и "примешивать сюда как-то президента — совершенно нелогично и неправильно".

Песков прокомментировал сообщения ряда СМИ о том, что исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин якобы лично обращался к руководству РФ с просьбой об освобождении Навального (его соперника на московских выборах) под подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу. Песков отметил, что никакой информации на этот счет у него нет.

Кроме того, в номере российской газеты "Ведомости" от 22 июля появилась публикация "Кто стоит за освобождением Навального", в которой, в частности, утверждалось, что Собянин после того, как Навального приговорили к пяти годам реального срока по делу "Кировлеса", обратился к властям страны с просьбой содействовать освобождению оппозиционера.

Газета писала, что об этом ей рассказал неназванный представитель Собянина. В публикации говорилось, что Навальный как участник выборов мэра Москвы нужен Собянину для того, чтобы его победа на голосовании имела более существенный политический вес.

Напомним, Алексей Навальный получил приговор по делу "Кировлеса" 18 июля. Уде 19-го он был освобожден под подписку о невыезде.

Навальный уже успел заявить, что будет участвовать в выборах мэра Москвы.

Оценку приговора, вынесенного Алексею Навальному, читайте в аналитике "Главреда": Приговор Навальному: опасность для Путина и урок для Украины.

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