Кейт Миддлтон родила мальчика, наследника британского престола

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика, который стал наследником британского престола.

Об этом сообщили в Кенсингтонском дворце, передает The Guardian.

Мальчик родился в 16:24 по местному времени (в 18:24 по Киеву) в больнице Святой Марии в Лондоне, куда утром 22 июля была доставлена герцогиня.

Ребенок весит 8 фунтов 6 унций, или примерно 3,8 килограмма.

Мать и сын чувствуют себя хорошо и останутся на ночь в больнице, где также находится принц Уильям.

О беременности герцогини Кембриджской стало известно в декабре 2012 года, после того, как Кейт попала в больницу с приступами утренней тошноты.

В британских СМИ появлялись слухи о том, что Кейт Миддлтон ждет двойню, однако эти догадки не подтвердились. О поле ребенка королевская семья заранее не сообщала, а сама герцогиня говорила, что не хочет этого знать до самих родов.

Сын Миддлтон и принца Уильяма стал третьим в очереди на королевский престол и получил титул первого в истории Великобритании принца Кембриджского.

Как ранее сообщал "Главред", мальчика назовут Альфредом, хотя его мама Кейт Миддлтон проговорилась, что если родится сын, то ему дадут имя Лео.

Первый ребенок герцога и герцогини Кембриджских займет третье место в очереди на британский престол после своего деда, принца Чарльза, и своего отца - принца Уильяма.

Мальчику Уильяма и Кейт присвоят титул Его королевского высочества принца Кембриджского.