В Турции суд разрешил застройку парка - причины массовых протестов

В Турции административный суд Стамбула удовлетворил апелляцию министерства культуры и разрешил застройку площади Таксим в районе парка Гези.

Об этом сообщает РИА Новости.

Проектом реконструкции площади Таксим предусмотрено строительство торгового центра и военных казарм по типу старинных военных зданий.

Напомним, выступления против строительства и вырубки деревьев в парке Гези переросли в массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор, но с меньшим накалом.

Сегодня, 22 июля, региональный административный суд, принимая во внимание апелляцию министерства культуры против решения низшей судебной инстанции, единогласно проголосовал за его отмену.

"Проект реконструкции площади, которым занимаются власти Стамбула, в свое время наше министерство согласовало и выдало соответствующие разрешения. Поэтому когда суд приостановил реконструкцию, уже проработанную и согласованную, мы выступили против этого решения", - прокомментировал решение представитель минкультуры Турции.

В субботу, 20 июля, около тысячи человек, большинство из которых принимали участие в акциях протеста, пришли отпраздновать бракосочетание 34-летнего электрика и 32-летней медсестры, познакомившихся во время митинга против сноса парка Гези.

Однако полицейские разогнали свадебную процессию, применив водометы.