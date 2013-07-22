Кейт Миддлтон с сыном чувствуют себя хорошо, а принц Уильям был на родах

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и ее новорожденный сын чувствую себя хорошо.

Об этом сообщила вечером в понедельник, 22 июля, пресс-служба принца Уэльского, пишет РИА Новости. Кларенс-хаус также указал, что принц Уильям присутствовал на родах.

Напомним, ранее стало известно, что герцогиня Кейт родила мальчика. Ее с принцем Уильямом первенец родился в 16:24 по местному времени (18:24 по Киеву) в больнице Святой Марии в Лондоне, куда утром 22 июля была доставлена герцогиня.



Ребенок весит 8 фунтов 6 унций, или примерно 3,8 килограмма.

Больше о рождении первенца принца Уильяма и герцогини Кейт читайте здесь.