Родня свергнутого президента Египта заявила о его похищении

Семья свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси заявила, что он был похищен военными.
Представители семьи свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси заявили, что он был похищен военными.
Об этом сообщает "Аль-Джазира".
О похищении Мурси заявила дочь политика – Шаима, которая считает военных виновными в похищении отца.
При этом замглавы движения "Братья мусульмане" уверен, что сам факт домашнего ареста без суда является похищением.
При этом ни члены семьи Мурси, ни его соратники не видели его с момента военного переворота.
Между тем, в Каире вновь вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками свергнутого президента.
Напомним, в июле этого года военные отстранили президента Египта от власти и назначили временным главой государства Адли Мансура.