Родня свергнутого президента Египта заявила о его похищении

Представители семьи свергнутого президента Египта Мухаммеда Мурси заявили, что он был похищен военными.

Об этом сообщает "Аль-Джазира".

О похищении Мурси заявила дочь политика – Шаима, которая считает военных виновными в похищении отца.

При этом замглавы движения "Братья мусульмане" уверен, что сам факт домашнего ареста без суда является похищением.

При этом ни члены семьи Мурси, ни его соратники не видели его с момента военного переворота.

Между тем, в Каире вновь вспыхнули столкновения между сторонниками и противниками свергнутого президента.

Напомним, в июле этого года военные отстранили президента Египта от власти и назначили временным главой государства Адли Мансура.