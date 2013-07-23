Навальный рассказал о "путинском айкидо" и отношении к однополым бракам

Суд второй инстанции по делу Алексея Навального может состояться после выборов мэра Москвы, назначенных на 8 сентября. В то же время, решение об освобождении оппозиционера принял лично президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение выразил сам Навальный в эфире программы "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". По его словам апелляция на приговор по делу "Кировлеса", по которому политик приговорен к 5 годам лишения свободы, может рассматриваться несколько месяцев.

"Мы подаем апелляционную жалобу сначала краткую. После того, как получим протокол заседаний, – подробную. И это может рассмотреться очень быстро, и были прецеденты. Когда Ходорковский баллотировался на выборах по Университетскому округу в Госдуму в Москве, его апелляционную жалобу рассмотрели мгновенно для того, чтобы приговор вступил в законную силу, и он не мог баллотироваться. Это может рассматриваться в течение нескольких месяцев, а может быть рассмотрено за 15 дней", - пояснил Навальный.

Он также уверен, что Путин лично принимал решение о его освобождении, и что он сделал это под давлением людей, которые вышли в поддержку оппозиционера на Манежную площадь в Москве.

"Это такое традиционное "путинское айкидо", - сказал Навальный о ситуации, когда его сначала отправили в СИЗО, а на следующий день отпустили под подписку о невыезде.

В эфире программы оппозиционер и кандидат в мэры Москвы также прокомментировал свое отношение к однополым бракам. Он уверен, что вопрос их узаконивания должен решаться на референдумах.



"Я считаю, что вопрос легализации – не легализации однополых браков, а именно, вопрос оформления гражданских отношений – это вопрос референдумов, причем, видимо, региональных. Россия достаточно большая, разное отношение в разных субъектах федерации. Я думаю, что референдумы в Дагестане никогда не легализуют такие отношения. Я считаю, что люди имеют право оформлять между собой гражданские взаимоотношения, как они хотят нужным. Вопрос, например, усыновления детей – здесь я категорически против. Но если кто-то живет в паре и хочет оформить свои наследственные отношения, и если в этом субъекте федерации принято такое законодательство, это либеральный город, я не против", - пояснил политик.



Отвечая на вопрос о проведении гей-парадов в Москве, оппозиционер напомнил Конституцию: у всех есть право собираться мирно и без оружия. "Главным здесь остается вопрос безопасности", – добавил Навальный.

Напомним, оппозиционер после освобождения из-под стражи продолжил борьбу за пост мэра Москвы.

Отметим также, что пресс-секретарь Путина категорически опровергал информацию о том, что освобождение Навального связано с президентом РФ, и называл такую информацию "глупостью".

Больше о приговоре Навальному и его значении для российской политики читайте в аналитической статье "Главреда": Приговор Навальному: опасность для Путина и урок для Украины