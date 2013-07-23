Путин признался, что его тайно крестили в детстве

Президент России Владимир Путин вспомнил, как в детстве мать крестила его втайне от отца, который был членом коммунистической партии.

Об этом глава российского государства рассказал в документальном фильме "Второе крещение Руси" на телеканале "Россия", комментируя тему притеснения церкви и верующих в советский период, пишет агентство РИА Новости.

"Меня мама крестила, во всяком случае, как бы втайне от отца, который был членом компартии. Он не был никаким функционером — на заводе работал, тем не менее, был партийным деятелем на уровне цеховой заводской организации. И мама втайне от отца якобы меня крестила. Так что это затронуло и меня лично, и нашу семью", — признался Путин.

Напомним, в том же фильме российский президент выразил мнение, что ценности православия сегодня объединяют Россию, Украину и Беларусь.

"По сути, в основе и русской нации, и российского государства лежат единые ценности, которые объединяли всю большую европейскую территорию, на которой сегодня располагаются и Россия, и Украина, и Беларусь. Это единое духовное, ценностное пространство, и это очень серьезный фактор объединения народа", - сказал Путин.