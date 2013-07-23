Как британцы встретили рождение сына Кейт Миддлтон и Уильяма: опубликовано видео

23 июля 2013, 01:43

Британия празднует рождение первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Великобритания празднует рождение наследника престола, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Напомним, первенец герцога и герцогини Кембриджских родился 22 июля в больнице святой Марии в Лондоне. Ребенок стал первым внуком принца Чарльза и третьим правнуком королевы Елизаветы.

Как сообщает РИА Новости, официальное объявление о радостном событии было вывешено на воротах Букингемского дворца.

Принц Уильям ближайшие дни проведет с семьей: ему как молодому отцу Королевские ВВС предоставили двухнедельный отпуск.

Британская королевская семья встретила новость о рождении ребенка с восторгом. Сразу после радостного события принц Уильям объявил о нем бабушке — королеве, а также отцу, принцу Чарльзу, и брату, принцу Гарри.

"Королева и герцог Эдинбургский очень рады этому событию", — сообщили в Букингемском дворце.

"Я и моя жена счастливы в связи с появлением на свет моего первого внука. Это особый момент для Уильяма и Кейт, и я несказанно рад появлению их сына. Это важнейший момент для любых родителей. Я невероятно горд тем, что стал дедом, и надеюсь в самое ближайшее время увидеть внука", — говорится в заявлении принца Уэльского.

С рождением сына герцога и герцогиню Кембриджских поздравили лидеры трех основных политических партий Великобритании.

"Я рад, что у герцога и герцогини родился сын. Его рождение отмечает вся страна, они будут замечательными родителями", — заявил премьер-министр, консерватор Дэвид Кэмерон. Свои поздравления семье также передали вице-премьер, лидер либерал-демократов Ник Клегг и лидер лейбористов Эдвард Милибанд.

В то же время, Лондон встретил появление нового принца ликованием. Многие люди, уставшие от многочасового ожидания новостей из больницы, к вечеру переместились в пабы, чтобы спастись от 32-градусной жары, где их и застала новость о появлении сына в семье герцога и герцогини.

В честь нового члена королевской семьи лондонская телебашня была украшена световым панно, сообщавшим, что родился мальчик, и поздравлявшим нового принца с днем рождения. На панно был изображен аист, несущий завернутого младенца.

Самые стойкие ждали новостей у ограды Букингемского дворца, где и было выставлено официальное сообщение о рождении принца. При этом к вечеру понедельника у дворца собралось несколько сотен человек, в основном туристов, еще несколько сотен пришли к стенам Кенсингтонского дворца, считающегося резиденцией Уильяма и Кейт.

Отметим также, что первого появления новорожденного на публике остается ждать недолго: возможно, Кейт с ребенком выпишут из больницы уже во вторник. Перед отъездом домой, в Кенсингтонский дворец, и погружением в родительские обязанности, молодая семья выйдет на ступени больницы святой Марии и будет позировать сотням собравшихся у госпиталя фотографам и операторам.

Интригой сейчас остается и то, как назовут мальчика. Букмекеры принимают ставки на имена, среди фаворитов - Джордж, Чарльз, Филип и Джеймс.

Первой об имени наследника узнает королева Великобритании. Представители дворца подчеркивают, что информирование Елизаветы II об имени правнука будет, в первую очередь, данью уважения, а вовсе не просьбой о разрешении назвать ребенка именно так.

Решение о том, как назвать наследника — очень ответственное, каждое из имен несет историческую нагрузку, так что Уильяму и Кейт придется выбрать такое, которое никого не расстроит, не будет нести отрицательных коннотаций и которое будет согласовываться с королевской традицией.

Когда имя будет названо, неизвестно, принц Уильям, например, оставался безымянным неделю после рождения, зато принц Гарри получил имя уже к моменту выписки его матери, принцессы Дианы, из больницы.

Крещен новорожденный будет либо в конце нынешнего года, либо в начале 2014-го. Частная церемония пройдет в Букингемском дворце в узком семейном кругу.

Первым местом жительства мальчика станет небольшой коттедж на территории Кенсингтонского дворца, где молодая семья будет ждать окончания ремонта в их будущих апартаментах. В квартиру 1а в Кенсингтонском дворце, некогда принадлежавшую принцессе Маргарет, герцог, герцогиня и принц Кембриджские переедут осенью. Там в распоряжении семейства будут порядка 20 комнат и собственный сад.

Кейт и Уильям, воспитывая первенца, как ожидается, откажутся сразу от двух королевских традиций: во-первых, они откажутся от постоянного присутствия нянь, а возможно, их и вовсе заменит мать Кейт Кэрол Миддлтон, а, во-вторых, они намерены проводить много времени в загородном доме семьи Кейт. Уильям также планирует гораздо больше участвовать в заботах о младенце, чем это принято в королевской семье: он еще до рождения сына, признаваясь, что не умеет надевать детям подгузники, говорил, что готов осваивать эту науку.

Проводить отпуска и выходные Кейт, Уильям и их ребенок будут в Норфолке — в коттедже Анмер-холл, расположенном на территории королевского дворца Сандрингем. Летом они по большей части будут отдыхать в шотландском Балморале. Рождество по традиции члены королевской семьи отмечают в Сандрингеме, но, возможно, Кейт и Уильям решат проводить зимние праздники с семьей Кейт в Норфолке.

У Елизаветы Второй для правнуков припасены игрушки, отвечающие их королевскому статусу, например, миниатюрный уэльский домик с мебелью и кухней. Подарки наследнику начали поступать еще до его рождения, в первую очередь, от глав государств стран Британского Содружества.

Не стоит также ожидать, что фотографии новорожденного будут часто появляться в СМИ: Кейт и Уильям будут максимально оберегать свою частную жизнь, а потому, помимо официальных фото и портретов, изображения ребенка вряд ли будут появляться в СМИ.

К обязанностям наследника престола первенец Уильяма и Кейт "приступит" в 2014 году: принц будет сопровождать родителей в турне по Австралии.

Все важные этапы развития и биографии малыша, как в свое время самого принца Уильяма, будут тщательно фиксироваться для истории: первые шаги, первые слова, первый день в школе, первое самостоятельное мероприятие.

Можно не сомневаться, что будущий наследник получит прекрасное образование: частная школа вроде тех, которые закончили его родители, университет или военная служба.

Также сын Кейт и Уильяма получит титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.

Как британцы встретили рождение сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, смотрите на видео.

Видео: Вести.Ru.

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