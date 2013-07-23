В Бразилии водометами разогнали противников визита Папы Римского

В Рио-де-Жанейро полиция водометами и слезоточивым газом разогнала демонстрацию против визита Папы Римского в Бразилию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстрация началась во время переговоров президента Бразилии Дилмы Руссефф и Папы Римского Франциска, прибывшего в понедельник в Бразилию для участия в праздновании Всемирного дня молодежи.

Участники акции против расходования государственных средств на визит Папы приняли участие несколько сотен человек. Выступление проходило возле Дворца Правительства.

Полиция начала разгон демонстрантов, когда те стали забрасывать полицейских бутылками с зажигательной смесью. Столкновения начались уже после того, как Папа Римский покинул Дом Правительства.

По некоторым данным, во время разгона пострадал один из фоторепортеров. Точных данных о пострадавших пока нет.

О намерении провести в понедельник в Рио акции протеста объявили организаторы протестов, охвативших Бразилию в последние недели. Среди этих организаций - объединение атеистов и группа Anonymous Rio.

Напомним, в июне Бразилия была охвачена акциями против проведения в этой стране Чемпионата мира - участники выступлений митинговали против расходования государственных денег на футбол вместо борьбы с бедностью.