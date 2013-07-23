Принц Уильям рассказал о своем счастье после рождения сына

Принц Уильям признался, что счастлив появлению на свет наследника.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы не можем быть счастливей, чем сейчас", - заявил он.

Эти слова были первым обращением к прессе после того, как его супруга, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила сына.

Уильям присутствовал при родах жены и провел ночь вместе с женой и новорожденным сыном в больнице.

Ранее принц Уэльский Чарльз признался, что появление на свет внука сделало его счастливым.

"Я и моя жена счастливы в связи с появлением на свет моего первого внука. Это особый момент для Уильяма и Кейт, и я несказанно рад появлению их сына. Это важнейший момент для любых родителей. Я невероятно горд тем, что стал дедом и надеюсь в самое ближайшее время увидеть внука", - заявил принц Уэльский.

Напомним, что после того, как выяснился пол ребенка, главной интригой стало его имя, а букмекеры открыли прием ставок: среди фаворитов – Джордж, Чарльз, Филип и Джеймс.

Первой об имени наследника узнает королева Великобритании, а представители королевского двора заверили, что сообщение Елизавете Второй имени правнука будет данью уважения, а не разрешением назвать ребенка именно так.

Отметим, что решение об имени наследника чрезвычайно ответственное, поскольку несет большую историческую нагрузку.

Уильяму и Кейт придется выбрать имя, которое никого не расстроит, не будет нести отрицательных ассоциаций, и будет согласовываться с королевской традицией.

Когда будет названо имя наследника, пока неизвестно – принц Уильям оставался безымянным неделю после рождения, а принц Гарри получил имя уже к моменту выписки принцессы Дианы из больницы.

Крещение новорожденного состоится либо в конце нынешнего года, либо в начале 2014. Эта церемония будет частной и пройдет в Букингемском дворце, в узком семейном кругу.

Напомним, что наследник британской короны родился 22 июля в 18:24 по Киеву. Роды прошли нормально, вес ребенка - 3 800 граммов.