В Бразилии перед визитом Папы заминировали церковь

В церкви штата Сан-Паулу в Бразилии, где будет служить мессу Папа Римский Франциск, бразильская полиция обезвредила самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По поступившим сообщениям, бомба представляла собой начиненную взрывчатым веществом пластиковую трубу, обмотанную скотчем.

Неизвестный оставил ее в туалете автомобильной парковки храмового комплекса в городе Апаресида, где 24 июля состоится богослужение с участием Папы Римского.

Перед поездкой в Бразилию Папа Франциск высказал личное пожелание посетить храм Богоматери из Апаресиды – святой покровительницы Бразилии. В Апаресиду из Рио-де-Жанейро Понтифик полетит на вертолете.

Взрывное устройство обнаружили военные, проводившие осмотр в преддверии визита главы Католической церкви. Обезвредили бомбу специалисты из саперного подразделения военной полиции.

По заключению экспертов, взрывное устройство имело небольшую мощность и невысокий поражающий эффект и находилось в зоне, удаленной от мест, где предполагается пребывание Папы.

Напомним, что в первый день визита понтифика состоялась акция против его приезда в Бразилию. Участников митинга разогнали водометами и слезоточивым газом.