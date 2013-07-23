Принц Чарльз горд тем, что стал дедом

Принц Чарльз признался, что очень счастлив
Принц Уэльский Чарльз признался, что счастлив появлению на свет внука.
Об этом сообщают РИА Новости.
"Я и моя жена счастливы в связи с появлением на свет моего первого внука.
Это особый момент для Уильяма и Кейт, и я несказанно рад появлению их сына. Это важнейший момент для любых родителей…
Я невероятно горд тем, что стал дедом и надеюсь в самое ближайшее время увидеть внука", — говорится в заявлении принца Уэльского.
Ранее принц Уильям признался, что счастлив появлению на свет наследника.
Напомним, наследник британской короны родился 22 июля в 18:24 по Киеву. Роды прошли нормально, вес ребенка - 3 800 граммов.
Ребенок супруги британского принца Уильяма герцогини Кембриджской Кэтрин будет носить титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.