Принц Чарльз горд тем, что стал дедом

Принц Уэльский Чарльз признался, что счастлив появлению на свет внука.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Я и моя жена счастливы в связи с появлением на свет моего первого внука.

Это особый момент для Уильяма и Кейт, и я несказанно рад появлению их сына. Это важнейший момент для любых родителей…

Я невероятно горд тем, что стал дедом и надеюсь в самое ближайшее время увидеть внука", — говорится в заявлении принца Уэльского.

Ранее принц Уильям признался, что счастлив появлению на свет наследника.

Напомним, наследник британской короны родился 22 июля в 18:24 по Киеву. Роды прошли нормально, вес ребенка - 3 800 граммов.

Ребенок супруги британского принца Уильяма герцогини Кембриджской Кэтрин будет носить титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.