Лукашенко одобрил конфискацию машин пьяных водителей

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, ужесточающий наказание для нетрезвых водителей.

Об этом сообщает "Ежедневник".

Закон предусматривает конфискацию транспортных средств у граждан, которые в течение года дважды попадались на пьяной езде. Эта норма будет действовать даже в том случае, если нарушителя задержат на чужой машине.

Исключение составят только случаи угона.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в новом законе предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет, хотя сейчас максимальное наказание за это преступление составляет два года исправительных работ.

Если пьяный водитель насмерть сбил человека, ему будет грозить до семи лет тюрьмы. В случае, если погибли два и более человек — до десяти лет тюрьмы.

Соответствующий закон парламент Беларуси принял в конце июня. Инициатором ужесточения ответственности за пьяную езду стала белорусская прокуратура. В ведомстве сослались на статистику: только за пять месяцев этого года были задержаны около 16 тысяч нетрезвых водителей и лиц, отказавшихся от медосвидетельствования.

Комментируя принятые поправки, генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил, что они позволят конфисковывать машины не только у белорусских водителей, но и у иностранцев, которых застанут пьяными за рулем. Доходы от реализации конфискованных автомобилей могут пойти на возмещение ущерба потерпевшим в ДТП.

Ранее в Белоруссии предлагали клеймить пьяных водителей – наносить им на руки специальные знаки трудно смываемой краской или ставить штамп в паспорте. С такой инициативой выступил замглавы либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич.

Он обратился со своим предложением в Генпрокуратуру и МВД, однако официальной поддержки оно не получило.

Напомним, как сообщал "Главред", 22 июля в Киеве прохожие и водители чуть не линчевали пьяного водителя, протаранившего несколько машин на Шулявке.