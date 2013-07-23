Британцы отпраздновали рождение наследника престола: опубликованы фото и видео

После известия о рождении наследника престола тысячи британцев вышли на улицы городов страны, чтобы отпраздновать это событие.

Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон 22 июля родила мальчика, который стал третьим в линии наследников трона - после своего деда и отца.

Вес ребенка оказался намного больше, нежели у деда и отца - 3,8 кг. После родов, на которых присутствовал и принц Уильям, он остался в больнице - вместе с женой и сыном.

Принц Уильям также сделал первое заявление после рождения наследника: "Мы не можем быть счастливее, чем сейчас".

Отметим, что после новостей о рождении наследника престола, как и было обещано в мэрии Лондона, все достопримечательности британской столицы подсветили голубыми прожекторами (если бы родилась девочка, цвет был бы розовым).