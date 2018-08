Газета The Sun сменила название в честь сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Популярнейшая британская газета The Sun (солнце) в честь рождения сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма вышла под названием The Son (сын).

Также на первой полосе газеты огромными буквами набран заголовок We Could - "Мы смогли".

Как долго издание будет выходить под новым названием, пока неизвестно.

На сайте газеты также есть рубрика "The Royal Baby". В ней собраны все факты о ребенке, размещен генератор имен, а также флэш-игра и фотоальбом с детскими снимками королевской семьи.

Отметим, что рождение сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон стало главной темой и других британских изданий.

Например, таблоиды The Daily Star и The Daily Express вышли с одинаковыми первополосными заголовками: "It's a boy" (Это мальчик).

Тем временем, британские журналисты гадают, какое имя родители дадут своему сыну. Как пишет Sky News, наиболее вероятными являются Филип, Джордж и Чарльз. Портал отмечает, что имя ребенка могут объявить еще не скоро. Когда родился принц Чарльз, его имя сообщили публике только через месяц.

Герцогиня Кембриджская родила вечером 22 июля в в больнице Святой Марии в Лондоне. Ребенок весит 3,8 килограмма. Мать и сын чувствуют себя хорошо и пока остаются в больнице. После рождения сын Кейт и Уильяма получил титул принца Кембриджского.