Свидетельство о рождении сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма: опубликованы фото

О рождении ребенка Кейт Миддлтон известили спецпрокламацией
Мальчик родился в 16:24 по местному времени в больнице Святой Марии в Лондоне.
Общественность о рождении ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма известили специальной прокламацией.
Ее разместили перед фасадом Букингемского дворца на всеобщее обозрени.
Как раньше писал Главред, прокламация представляет собой особый документ, который составляют и подписывають сразу же после рождения ребенка королевские врачи. В документе указано время появления ребенка на свет и его пол.
"Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо", - написано в прокламации.
Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила самого тяжелого наследника престола.