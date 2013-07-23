Свидетельство о рождении сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма: опубликованы фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика, который стал наследником британского претсола.

Мальчик родился в 16:24 по местному времени в больнице Святой Марии в Лондоне.

Общественность о рождении ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма известили специальной прокламацией.

Ее разместили перед фасадом Букингемского дворца на всеобщее обозрени.

Как раньше писал Главред, прокламация представляет собой особый документ, который составляют и подписывають сразу же после рождения ребенка королевские врачи. В документе указано время появления ребенка на свет и его пол.

"Ее Королевское Высочество и ребенок чувствуют себя хорошо", - написано в прокламации.

Напомним, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила самого тяжелого наследника престола.