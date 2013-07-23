"Белгородский стрелок" прямо на заседании угрожал судье расправой

В России "белгородского стрелка" удалили из зала судебных заседаний за матерные оскорбления и угрозы судье.
Сергей Помазун, прозванный "белгородским стрелком" за убийство шести человек в Белгороде, был удален из зала заседаний за угрозы судье.
Об этом сообщает РИА Новости.
Подсудимый начал ругаться матом и угрожать судье расправой, когда его выводили из зала на время допроса несовершеннолетней свидетельницы.
В итоге судья распорядился удалить Помазуна до начала представления доказательств со стороны защиты.
Рассмотрение дела "белгородского стрелка" началось 22 июля. Уже в первый день подсудимому вынесли замечание за мат в судебном заседании.
Полиция и родственники Помазуна ранее неоднократно обращали внимание на его агрессивное поведение. Обвиняемый, у которого уже есть несколько судимостей, во время отбывания последнего срока получил 29 взысканий за нарушение дисциплины.
Напомним, убийство шести человек в Белгороде было совершено 22 апреля 2013 года. По данным следствия, Помазун украл у отца ружье и карабин, отправился в магазин "Охота", где и совершил преступление.
Его поймали спустя сутки. Во время задержания Помазун ранил ножом полицейского.