США подсчитали стоимость войны в Сирии

Американский генерал Мартин Демпси оценил стоимость военного вмешательства США в сирийский конфликт примерно в миллиард долларов ежемесячно.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Военачальник уверен, что у американцев есть пять вариантов вмешательства в сирийский конфликт и наименее затратным из них генерал считает обучение сирийских повстанцев и поставки им оружия без непосредственного участия американских военнослужащих в боевых действиях.

Это обойдется бюджету США примерно в 500 миллионов долларов в год.

Четыре других варианта предусматривают прямое участие в конфликте американских вооруженных сил.

В частности, США могут наносить точечные авиационные и ракетные удары по объектам инфраструктуры и позициям сирийской армии, создать над страной бесполетную зону, организовать так называемые буферные зоны, где повстанцы смогут проходить подготовку под защитой американских войск, а также провести операцию по уничтожению химического оружия.

Демпси уточнил, что все эти варианты требуют использования в зоне конфликта авиации и сухопутных войск и чреваты серьезными потерями среди личного состава. Затраты на каждый из них, по его мнению, составят как минимум миллиард долларов в месяц.

При этом в подготовленном генералом документе отмечается, что власти США должны сделать выводы из своих военных операций последних десяти лет и принять меры для сохранения в Сирии реально функционирующей политической системы.

По мнению Демпси, в противном случае вмешательство в конфликт может привести к нежелательным для властей США последствиям.

Доклад о возможных действиях США в Сирии был подготовлен генералом в ответ на запрос двух членов сенатской комиссии по делам вооруженных сил. Они отказались переназначить Демпси на второй срок в качестве руководителя Объединенного комитета начальников штабов до тех пор, пока он не сформирует официальную позицию вооруженных сил насчет возможностей вмешательства в сирийский конфликт.

Сейчас участие США в конфликте ограничивается поставками повстанцам гуманитарной помощи и защитой граничащих с Сирией стран от возможных ракетных ударов. Вашингтон неоднократно подчеркивал нежелание проводить в стране полномасштабную военную операцию, отмечая, впрочем, что эта позиция может измениться в случае применения войсками Башара Асада химического оружия.

Кроме того, ранее Белый дом планировал начать поставки сирийским повстанцам вооружений, однако эта инициатива была заблокирована Конгрессом, но позже разногласия были преодолены и эта инициатива будет реализована.

Отметим, что причиной этих опасений стало возможное попадание разрушительного оружия в руки террористов.

Напомним, что вооруженный конфликт в Сирии продолжается более двух лет. Выступления, начавшиеся в марте 2011 года, переросли в гражданскую войну, жертвами которой стали более ста тысяч человек.

Еще нескольким миллионам пришлось покинуть свои дома.