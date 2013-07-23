Специальная комиссия Ватикана признала Иоанна Павла II святым, поскольку были найдены доказательства четырех чудес, сотворенных понтификом.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Процедура беатификации заняла несколько лет и, как ожидается, завершится в декабре официальной церемонией.

Специальная комиссия тщательно изучала информацию о жизни Папы, включая переписку, а также личные записи, сделанные до того, как Кароль Войтыла стал главой Церкви. Собранные данные были направлены в Конгрегацию канонизации святых.

Главным ходатайствующим беатификации Иоанна Павла II стал польский священник Славомир Одер, а его формальным оппонентом, призванным оспаривать утверждения о совершенных понтификом чудесах – римский священник Джузеппе д'Алонсо.

К третьей годовщине смерти Папы был полностью подготовлен так называемый рositio – отчет о жизни понтифика в 2 тысячи страниц. Одер успел изучить множество документов и заслушал показания более 100 свидетелей, знавших Иоанна Павла II, а также очевидцев или участников совершенных им чудес.

Впрочем, главной стала история 46-летней французской монахини Мари Симон-Пьер. Страдавшая, как и сам понтифик, от болезни Паркинсона, женщина излечилась в июне 2005 года, спустя два месяца после смерти Папы, обратившись к нему с молитвой о помощи.

Этот случай изучали медики и богословы, пришедшие к выводу, что произошедшее не имеет научного объяснения.

В 2011 году богословская комиссия причислила Иоанна Павла II к лику блаженных, максимально приблизив его, таким образом, к рангу святых. Отмечается, что сам Иоанн Павел II беатифицировал более 1,3 тысячи человек и канонизировал 482 святых, то есть больше, чем все его предшественники, вместе взятые, с 1588 года, когда была принята нынешняя процедура причисления к лику блаженных и святых.

Иоанн Павел II, занимавший Святой Престол почти 27 лет, умер в апреле 2005 года.

Специальная комиссия кардиналов и епископов признала первое чудо, свершившееся по заступничеству Иоанна Павла II, в январе 2011 года.

Кардиналы и епископы рассматривали вопрос чуда после комиссии медиков, которые в конце декабря 2010 года не смогли при помощи естественнонаучных методов объяснить факт исцеления от болезни Паркинсона 49-летней французской монахини Мари Симон-Пьер.