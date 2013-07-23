Специальная комиссия Ватикана нашла доказательства четырех чудес, совершенных Иоанном Павлом II.
Специальная комиссия Ватикана признала Иоанна Павла II святым, поскольку были найдены доказательства четырех чудес, сотворенных понтификом.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Процедура беатификации заняла несколько лет и, как ожидается, завершится в декабре официальной церемонией.
Специальная комиссия тщательно изучала информацию о жизни Папы, включая переписку, а также личные записи, сделанные до того, как Кароль Войтыла стал главой Церкви. Собранные данные были направлены в Конгрегацию канонизации святых.
Главным ходатайствующим беатификации Иоанна Павла II стал польский священник Славомир Одер, а его формальным оппонентом, призванным оспаривать утверждения о совершенных понтификом чудесах – римский священник Джузеппе д'Алонсо.
К третьей годовщине смерти Папы был полностью подготовлен так называемый рositio – отчет о жизни понтифика в 2 тысячи страниц. Одер успел изучить множество документов и заслушал показания более 100 свидетелей, знавших Иоанна Павла II, а также очевидцев или участников совершенных им чудес.
Впрочем, главной стала история 46-летней французской монахини Мари Симон-Пьер. Страдавшая, как и сам понтифик, от болезни Паркинсона, женщина излечилась в июне 2005 года, спустя два месяца после смерти Папы, обратившись к нему с молитвой о помощи.
Этот случай изучали медики и богословы, пришедшие к выводу, что произошедшее не имеет научного объяснения.
В 2011 году богословская комиссия причислила Иоанна Павла II к лику блаженных, максимально приблизив его, таким образом, к рангу святых. Отмечается, что сам Иоанн Павел II беатифицировал более 1,3 тысячи человек и канонизировал 482 святых, то есть больше, чем все его предшественники, вместе взятые, с 1588 года, когда была принята нынешняя процедура причисления к лику блаженных и святых.
Иоанн Павел II, занимавший Святой Престол почти 27 лет, умер в апреле 2005 года.
Специальная комиссия кардиналов и епископов признала первое чудо, свершившееся по заступничеству Иоанна Павла II, в январе 2011 года.
Кардиналы и епископы рассматривали вопрос чуда после комиссии медиков, которые в конце декабря 2010 года не смогли при помощи естественнонаучных методов объяснить факт исцеления от болезни Паркинсона 49-летней французской монахини Мари Симон-Пьер.