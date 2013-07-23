Глава "Газпрома" может приехать в Киев вместе с Путиным

Глава "Газпрома" Алексей Миллер может быть включен в состав российской делегации, которая 27 июля посетит Киев в рамках визита президента России Владимира Путина на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Об этом сообщил источник, знакомый с подготовкой визита главы Российского государства, пишет УНИАН.

"Кроме министров экономического блока правительства РФ, планируется, что участие в праздничных мероприятиях примет глава "Газпрома" Алексей Миллер", - сказал источник.

В то же время, в департаменте по информационной политике "Газпрома" отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. "Официально мы не комментируем эту информацию", - сказал сотрудник компании.

Напомним, ранее Миллер заявлял, что изменений в контрактной системе на российский газ не планируется. Также он отмечал, что до конца этого года цены на российских газ вырастут до 500 долл. за тыс. куб. м.