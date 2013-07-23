Букмекеры собрали миллиард ставок на сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

23 июля 2013, 15:12

Главной интригой стало имя ребенка.

В ожидании рождения первенца принца Уильяма букмекеры собрали миллиард фунтов стерлингов.

После того, как стал известен пол малыша — накануне герцогиня Кембриджская родила мальчика, — главной интригой стало имя ребенка.

Ставки делали вплоть до объявления о рождении. Как оказалось, больше британцы ждали появления девочки. Дядя Кейт, Гари Голдсмит, тоже был уверен, что у герцогской четы родится дочь. Будущие родители утверждали, что пол ребенка не узнавали, пишет BFM.ru.

Британцы пытались угадать, в какой день родится наследник престола, сколько он будет весить и унаследует ли он рыжие волосы своего дяди Гарри.

Что касается имени, то гораздо больше ставок было сделано на женские имена. Самыми популярными оказались Александра — это имя крестной матери принца Уильяма, — Виктория и Шарлотта. Среди имен для мальчиков Георг, в честь отца королевы Елизаветы II, и Джеймс.

Теперь гадают, кто будет крестным новорожденного и каким будет его первое слово. Самые популярные варианты — "мама" и "папа".

Какое издание удостоится первым сфотографировать новорожденного. Есть версии, что им станет журнал ОК! или Vouge.

Гадают, где будет учиться престолонаследник, когда подрастет. Среди возможных вариантов Итонский колледж и Сент-Эндрюсский университет, где учился Уильям, а также Кембридж, выпускником которого является принц Чарльз. Ставки делают даже на то, будет ли сын Уильяма и Кейт играть в футбол и выступать в Премьер-лиге, станет ли он капитаном "Манчестер Юнайтед".

Тем временем, пока имя новорожденного наследника британского престола не объявлено, букмекеры уже принимают ставки на то, когда родится второй ребенок Уильяма и Кейт.

Обозреватели уверены: вряд ли стоит ожидать необычного выбора. Скорее всего, пара остановится на каком-то традиционном "монаршем" имени. Если будет трудно определиться между несколькими вариантами, можно взять все, писала британская Mirror. К примеру, полное имя герцога Кембриджского — Уильям Артур Филипп Луи.

"Как правило, выбирают традиционные имена, — пишет CNN. — У Уильяма и Кейт есть из чего выбрать. В британской истории было 8 Эдвардов, 8 Генрихов и 6 Георгов. Возможно, что мальчика назовут Артуром или Альбертом, но герцог и герцогиня Кембриджские иногда отступают от традиций, так что есть шанс, что имени наследника даже нет в списках букмекеров".

Не стоит рассчитывать, что имя нового представителя британской короны, третьего в очереди престолонаследия, будет названо в ближайшие часы или дни. Чарльз и Диана объявили имя своего первенца, Уильяма, лишь спустя неделю после его рождения, принц Эндрю с бывшей супругой Сарой Фергюсон нарекли дочь Беатрис через две недели. С принцем Чарльзом ожидание растянулось на целый месяц, пишет Mirror. В то же время после рождения принца Гарри его имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор — было объявлено в тот день, когда его мать, Диана, вышла из больницы.

 Официальный титул первенца Уильяма и Кэтрин назвали ранее. Букингемский дворец сообщил, что если родится сын, он станет Его королевским высочеством принцем Кембриджским. В случае рождения дочери она именовалась бы Ее королевское высочество принцесса Кембриджская.

О том, что все дети принца Уильяма и Кэтрин будут носить титулы принцев и принцесс, королева Елизавета II объявила 31 декабря 2012 года, однако географическое наименование было выбрано только незадолго до рождения ребенка.

Мэр Кембриджа Пол Сондерс говорил, что это высокая честь для города, и жители будут очень рады: "Это прекрасно, что укрепится тесная связь с королевской семьей". Ранее Елизавета II пожаловала титул герцога Кембриджского принцу Уильяму в день его свадьбы 29 апреля 2011 года.

Сейчас тысячи британцев и туристов собираются у ворот Букингемского дворца, чтобы увидеть официальное уведомление о рождении наследника. У ворот дворца вывешено публичное объявление. Именно так сообщалось о рождении принца Уильяма 31 год назад.

Сегодня в Лондоне будет дан салют, а фонтаны на Трафальгарской площади в течение недели будут подсвечены синим цветом. По случаю рождения очередного наследника британского престола будут выпущены памятные сувениры: кружки, тарелки, полотенца и открытки. Больше всего сувениров появится, когда будет объявлено имя новорожденного.

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Британия Кейт Миддлтон Уильям наследник
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