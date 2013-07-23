Число погибших при землетрясении в Китае достигло 94 человек: опубликованы фото

В Китае число жерт землетрясения, которое произошло, на границе уездов Миньсянь и Чжансянь провинции Ганьсу, возросло до 94 человек, 1001 человек травмирован, еще один числится пропавшим без вести.

Об этом сообщили в провинциальном оперативном штабе по борьбе с землетрясением, пишет Синьхуа.

Как сообщает издание, в провинции уже были эвакуированы 226,7 тыс человек. При землетрясении было разрушено 51,8 тыс. построек.

Напомним, 22 июля, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в китайской провинции Ганьсу.

От подземного толчка серьезно пострадали поселки Пума, Мэйчуань, Чжунчжай и другие волости уезда Миньсянь и восемь волостей и поселков уезда Чжансянь. В пострадавших районах прервались связь и электроснабжение, время от времени возникают оползни и селевые потоки.

Фото: russian.news.cn