Сноуден исчез из отеля московского аэропорта

Беглого бывшего американского ЦРУшника Эдварда Сноудена в гостинице московсковского аэропорта "Шереметьево" нет.

Об этом сказал представитель капсульного отеля "Воздушный экспресс", пишет РИА Новости.

"Если я не ошибаюсь — нет", — сказал по телефону сотрудник гостиницы, отвечая на вопрос о том, проживает ли до сих пор в отеле Сноуден.

Адвокат и член Общественной палаты Анатолий Кучерена, который консультирует Сноудена, в свою очередь сказал, что ему не известно, находится в отеле его подопечный или нет.

Между тем ранее Кучерена говорил, что, по его сведениям, Сноуден с момента прилета живет в "Воздушном экспрессе".

Как известно, Сноуден обнародовал сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Он бежал из США и 23 июня прибыл в Москву.

Его американский паспорт аннулирован, поэтому все это время он не мог покинуть транзитную зону аэропорта.

Сноуден также подал в Федеральную миграционную службу РФ запрос о предоставлении временного убежища, в настоящее время ведомство рассматривает его ходатайство