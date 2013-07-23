Принц Чарлз назвал сына Уильяма и Кейт Миддлтон "невероятным"

Новоиспеченный дедушка принц Уэльский Чарльз назвал внука "невероятным".

"Он невероятный... Через минуту увидите", — сказал Чарльз сотням собравшимся у больницы, чем спровоцировал еще больший ажиотаж среди журналистов, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, 22 июля, невестка принца герцогиня Кембриджская Кейт родила сына, который занял третье место в очереди на британский трон — после принца Чарльза и своего отца принца Уильяма. Принц Кембриджский, имя которому пока не дано — первый внук принца Чарльза и третий правнук королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Ребенок супруги британского принца Уильяма герцогини Кембриджской Кэтрин будет носить титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.

Напомним, ранее, родители Кейт Кэрол и Майкл Миддлтоны проведывали дочь в клинике. Ранее мама Кейт Миддлтон Кэрол обмолвилась, что ребенка назовут Лео.