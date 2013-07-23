Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали миру своего сына: опубликованы первые фото

Герцог и герцогиня Кембриджские перед отъездом из больницы святой Марии в Лондоне вышли к фотографам и операторам, чтобы показать миру своего новорожденного сына, будущего наследника престола.

Как сообщили источникии в Кенсингтонском дворце, имя принца Кембриджского не будет названо сегодня, 23 июля, пишет РИА Новости.

Как сообщалось, 22 июля, невестка принца герцогиня Кембриджская Кейт родила сына, его вес составляет 3,8 килограмма. Он занял третье место в очереди на британский трон — после принца Чарльза и своего отца принца Уильяма. Принц Кембриджский, имя которому пока не дано — первый внук принца Чарльза и третий правнук королевы Великобритании Елизаветы Второй.



Ребенок супруги британского принца Уильяма герцогини Кембриджской Кэтрин будет носить титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.



Напомним, ранее, родители Кейт Кэрол и Майкл Миддлтоны проведывали дочь в клинике. Ранее мама Кейт Миддлтон Кэрол обмолвилась, что ребенка назовут Лео.

А новоиспеченный дедушка принц Уэльский Чарльз назвал внука "невероятным".

В ожидании рождения первенца принца Уильяма букмекеры собрали миллиард фунтов стерлингов.