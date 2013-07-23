Опубликованы первые видео сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон: "Он довольно тяжелый"

В Сети начали появляться первые видео, как принц Уильям и Кейт Миддлтон с ребенком выходят из роддома. Их шумно приветствовала толпа поклонников.

Кейт Миддлтон передала ребенка Уильяму. "Он довольно тяжелый", — сказал Уильям. "Это очень волнующее событие", — отметила Кейт.

Супруги постояли на крыльце всего несколько минут и снова зашли в двери клиники, пишут Вести.ру.

"Это было очень волнительно, это такой особенный период в жизни", — сказала Кейт.



Уильям, в свою очередь, отметил, что они еще думают над именем для ребенка. "Должен сказать, у него отличные легкие!", - сказал он.

Как сообщалось, 22 июля, невестка принца герцогиня Кембриджская Кейт родила сына, его вес составляет 3,8 килограмма. Он занял третье место в очереди на британский трон — после принца Чарльза и своего отца принца Уильяма. Принц Кембриджский, имя которому пока не дано — первый внук принца Чарльза и третий правнук королевы Великобритании Елизаветы Второй.



Ребенок супруги британского принца Уильяма герцогини Кембриджской Кэтрин будет носить титул принц Кембриджский, а называть младенца будут Его Королевское Высочество.



Напомним, ранее мама Кейт Миддлтон Кэрол обмолвилась, что ребенка назовут Лео.



А новоиспеченный дедушка принц Уэльский Чарльз назвал внука "невероятным".



В ожидании рождения первенца принца Уильяма букмекеры собрали миллиард фунтов стерлингов.

видео: Вести.ру; YouTube