Протесты в Болгарии: министры 8 часов просидели в заблокированом парламенте

24 июля 2013, 07:17

За время блокады парламента пострадали 10 человек, из них двое полицейских.

В столице Болгарии вновь проходят акции протеста. Вот уже около месяца демонстранты требуют отставки правительства страны. На этот раз несколько сотен митингующих блокировали выходы Народного собрания (парламент) республики.

И только в результате полицейской операции свыше ста человек смогли сегодня покинуть парламент, заблокированный на восемь часов манифестантами, передает ИТАР-ТАСС.

Среди "заложников" оказались министры финансов Петар Чобанов, экономики и энергетики Драгомир Стойнев, а также труда и социальной политики Хасан Адемов. Протестующие заявляли, что продолжат блокировать парламент до тех пор, пока правительство не подаст в отставку. Данная акция стала продолжением антиправительственных митингов, которые продолжаются в Софии 40 дней подряд, однако до этого митинги носили исключительно мирный характер и проводились в виде шествий по центральным улицам Софии.

После продолжительной блокады сотрудники полиции и жандармерии разъединили протестующих на группы, затем часть демонстрантов была вытеснена от парламента в сторону бульвара Васила Левски. В общей сложности у Народного собрания оставалось около 300 человек. Некоторые протестующие оказали сопротивление стражам порядка, в результате чего последним пришлось применить силу. В ответ в сторону полицейских полетели камни и бутылки. После на площадь Народное собрание прибыли бульдозеры для расчистки дорог от выстроенных баррикад.

По данным местных СМИ, в общей сложности за время блокады парламента пострадали 10 человек, из них двое полицейских. Как сообщили в пресс-центре столичной больницы Н.И. Пирогова, в лечебное учреждение было принято пять человек, после оказания медицинской помощи все они были отпущены домой.

Председатель Народного собрания Михаил Миков сообщил, что потребует сегодня отменить заседание парламента. "Депутаты не могут быть мишенью", - сказал спикер болгарского парламента. Он подчеркнул необходимость обеспечения нормальных условий для работы высшего законодательного органа страны.

Президент Болгарии Росен Плевнелиев выступил с обращением к народу, призвав участников акции протеста "сохранить ее мирный характер". "Впервые с начала выступлений протестующих мы стали свидетелями попыток провокаций. Я призываю воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности и нарушению общественного порядка", - сказал глава болгарского государства.

Бывший премьер-министр и лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов выступил за незамедлительное сложение полномочий действующим кабинетом министров. "Необходимо, чтобы премьер-министр Пламен Орешарски подал в отставку, поскольку только так можно успокоить людей", - сказал экс- премьер, чья партия победила на досрочных парламентских выборах 12 мая, но не получила большинства в высшем законодательном органе.

Народные протесты начались после назначения 14 июня главой Государственной службы национальной безопасности предпринимателя и медиамагната Деляна Пеевски от партии Движение за права и свободы. Депутаты парламента 19 июня проголосовали за отмену этого решения.

 

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