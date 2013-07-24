От мощного наводнения в Индии "плавают" поезда: опубликованы фото

В Индии с начала июля продолжительные дожди в штате Уттар-Прадеш привели к гибели более 150 человек, 500 тыс. человек были эвакуированы.

На нынешний момент уровень воды 10 рек в этом штате выше сигнального уровня, по крайней мере, 700 деревень залито водой, дороги и дома серьезно разрушены, пишет Синьхуа.

Как известно, в июне в штате Уттаракханд Индии наводнение привело к большим человеческим жертвам и материальным потерям.

Напомним, в начале июля, прогнозировали, что жертвами мощного наводнения в Индии, могут стать более 10 тыс. человек.