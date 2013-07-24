Российским военным запретили отдыхать в семи странах бывшего СССР

В Минобороне РФ подготовлен список стран, куда его сотрудники могут выезжать.

Об этом сообщил источник в ВС России, передает АПА.

Российское государство запретило своим военнослужащим проводить отпуск в Египте и Израиле. Такое решение связано с военно-политической ситуацией в этих странах.

Согласно приказу, подписанному начальником генштаба ВС России Валерием Герасимовым, подготовлен список стран, куда могут выезжать военные и гражданские сотрудники Минобороны России, располагающие секретной и сверхсекретной информацией. В этот список включены 30 стран. Среди них: Азербайджан, Армения, Австрия, Болгария, Беларусь, Вьетнам, Венгрия, Греция, Италия, Тунис, Турция, Украина, Франция и другие страны.

В список запрещенных для поездок стран вместе с Египтом и Израилем также входят Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Эстония, Литва, Латвия и Грузия.